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31 июля 2025 в 16:10

Экономист ответил, как рост цен на курятину ударит по кошелькам россиян

Экономист Зубец: рост цен на курятину снизит платежеспособность россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на куриное мясо снизит платежеспособность россиян, заявил NEWS.ru директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, подорожание этого продукта станет одним из ключевых факторов инфляции в ближайшие месяцы, несмотря на сезонное снижение цен на овощи.

Если мы говорим о тех изменениях в жизни людей, которые могут произойти в ближайшее время, я бы выделил, например, быстрый рост цен на курятину как один из факторов инфляции. Это будет серьезный фактор, снижающий платежеспособность россиян и способность покупать продовольствие. То есть у нас сейчас сезон, когда появляются сезонные овощи, это способствует торможению инфляции. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, есть, к сожалению очередной пик на рынке мясной продукции, — пояснил Зубец.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что стоимость куриного мяса с начала 2025 года увеличилась менее чем на 1%. Он подчеркнул, что значительных колебаний цен в рознице нет, а данные о росте связаны с краткосрочными изменениями на оптовом рынке.

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