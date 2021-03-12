Европейские запасы газа снизились до минимума за последние два года

https://static.news.ru/photo/dc59bfe0-83d6-11eb-af7a-96000091f725_660.jpg Фото: gazprom.ru

Средний уровень газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ) упал до 33%. Этот показатель является минимальным за последние два года.

Последний до этого момента минимальный уровень газа был зафиксирован в 2018 году и составлял 18%. Текущее снижение запасов в Европе обусловлено февральскими холодами на континенте, в связи с чем не исключается рост спроса на российское топливо, сообщает Gas Infrastructure Europe.

Уточняется, что в ПХГ Италии объём газа снизился до 39%, в Австрии — до 33%, в Германии и Нидерландах — до 27%, во Франции — до 18%. Согласно прогнозам, запасы продолжат сокращаться, так как отбор газа из ПХГ обычно продолжается до конца марта.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты готовы ввести новые санкции по «Северному потоку — 2». Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс на брифинге разъяснил, при каких обстоятельствах будут утверждены рестрикции.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.