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Международная организация труда (МОТ) Организации Объединённых Наций сообщила, что более 470 миллионов человек в мире являются безработными или частично занятыми.

По прогнозу МОТ, их число будет расти с годами в связи с замедлением экономики, вследствие чего количество рабочих мест будет сокращаться. В 2020 году ожидается увеличение числа безработных на 2,5...