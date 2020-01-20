Европейские и африканские компании объявили о заключении 27 сделок на сумму $8,5 млрд во время первого Британо-африканского инвестиционного саммита. Об этом
Африка имеет огромный потенциал, и премьер-министр [Борис Джонсон] вместе с членами своего кабинета хотят гарантировать, что мы сможем высвободить этот потенциал на благо жителей континента, — процитировали главу МИД Великобритании Доминика Рааба в ТАСС.
Министр добавил, что королевство крайне заинтересовано в новых торговых соглашениях после завершения Brexit.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США и Индия могут подписать соглашение в сфере торговли. Договор между странами позволит не облагать пошлинами продукцию.
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