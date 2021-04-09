Добыча природного газа в ЕС обрушилась

https://static.news.ru/photo/3f9a3cfe-993c-11eb-9505-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Добыча природного газа в государствах ЕС в 2020-м резко снизилась на 22,8%. Показатель обрушился с 70 млрд кубометров в 2019-м до 54 млрд, говорится в квартальном отчёте Еврокомиссии (ЕК) по рынкам углеводорода. Отдельно в четвёртом квартале извлечение полезного ископаемого зафиксировали на уровне 14 млрд «кубов», что на 15% ниже, чем в этот же период 2019-го.

Для Нидерландов падение за последние три месяца составляет 17%, до 6,2 млрд. Второй в рейтинге осталась Румыния (2,4 млрд), за ней идут Польша (1,5 млрд) и ФРГ (1,1 млрд), говорится в документах ЕК.

Между тем «Газпром» в начале апреля рассказал о резком увеличении объёма поставок в ЕС. В первом квартале 2021-го компания перекачала дальнему зарубежью 52,7 млрд кубометров газа — на 30,7% больше, чем год назад, а в марте продано даже больше, чем в феврале. Эффект сильнее всего заметили в Румынии (плюс 90,4%), Сербии (плюс 71,3%), Финляндии (плюс 67,3%) и Болгарии (плюс 52,4%).

В осенне-зимний период из подземных хранилищ Европы отобрали рекордные за 10 лет запасы газа, заявили в «Газпроме». Согласно открытым данным с 2011-го, объём поднятого газа за зимний сезон-2020/21 к 25 марта составил 65,6 млрд куб. м. Предыдущий максимум зафиксировали в 2018-м, когда Европу накрыли аномальные холода со снегопадами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Оператора ГТC Украины» Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита российского газа через украинскую территорию. Он добавил, что в этих условиях Киеву важно не допустить завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2». В феврале показатели упали на 25% по сравнению с январём — до 2,91 млрд кубометров.