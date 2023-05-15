Еврокомиссия прогнозирует, что спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%, а в 2024 году ВВП страны перейдет к росту и достигнет 1,3%, следует из Весеннего экономического прогноза ЕК на 2023-2024 годы. Ранее ожидалось, что по итогам 2023 года спад российской экономики достигнет 3,2%.