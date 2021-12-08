Казус Ващиковского: евродепутат обвинил в коррупции директоров «Роснефти»

Польский депутат в Европарламенте Витольд Ващиковский обратился с запросом в Еврокомиссию, касающимся трудоустройства бывших государственных деятелей из стран Евросоюза в российские энергетические компании. Текст письма, тема которого обозначена как «Политическая коррупция в ЕС, связанная с российскими энергокомпаниями», есть в редакции NEWS.ru. Депутата волнует тот факт, что число бывших европейских политиков, работающих на российские компании топливно-энергетического комплекса, продолжает расти. В одной из нефтяных компаний запрос Ващиковского назвали глупостью и посоветовали ему пожаловаться на американские корпорации.

В списке Ващиковский упоминает, в частности, бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который сейчас председательствует в совете директоров ПАО НК «Роснефть», работает независимым директором. В качестве вознаграждения за выполнение в 2020 году своих обязанностей он заработал $600 тыс., сообщается на сайте компании. Также в списке есть и экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая является членом совета директоров «Роснефти».

Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат также вспомнил и бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя, который входит в совет директоров нефтяной компании ЛУКОЙЛ в качестве независимого директора. В этой компании «для директоров, избранных в 2020 году, вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров было установлено в размере 7,25 млн руб.».

Ещё один фигурант списка — бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон в июле 2021 года вошёл в совет директоров «Зарубежнефти». В этой компании в 2019 году выплаты составили от пяти до десяти миллионов рублей на директора.

Ващиковский упомянул и бывшего премьер-министра Финляндии Пааво Липпонена, чья консалтинговая компания Cosmopolis Oy оказывает услуги Nord Stream AG. Ранее он работал советником в Nord Stream. В 2019 году операционная прибыль Cosmopolis Oy составила 168 тыс. евро. В компании трудится один сотрудник, следует из информации на справочном ресурсе по бизнесу Финляндии.

Работа, проделанная вышеупомянутыми политиками высшего уровня для российских энергетических компаний, представляет собой политическую коррупцию, — пишет польский депутат.

Политические решения, принятые бывшими и нынешними главами правительств, которые являются невыгодными с геополитической и финансовой точек зрения (включая решение о строительстве газопровода Nord Stream), вызывают вопросы о мотивах этих лиц. Эта ситуация также создаёт прецедент и побуждает нынешних и будущих лидеров проводить пропутинскую политику, чтобы обеспечить хорошо оплачиваемые должности в конце своей политической карьеры.

Российские энергетические компании сознательно дестабилизируют энергетический рынок ЕС, когда Россия сокращает поставки в ЕС, чтобы добиться уступок по газопроводу «Северный поток — 2».

gazprom.ru

Депутат спросил у комиссии о том, видят ли еврокомиссары конфликт интересов у вышеупомянутых лиц? И готова ли Еврокомиссия принять меры для предотвращения такой политической коррупции, включая замораживание европейских активов бывших европейских политиков, которые отказываются прекратить работать на российские энергетические компании, или политиков, которые займут такие должности в будущем?

Еврокомиссия пока не ответила на запрос депутата.

Источник в одной из российских компаний, упомянутых Ващиковским, в разговоре с NEWS.ru назвал обвинения парламентария «глупостью».

Если экс-политик страны ЕС переходит работать в американскую или китайскую компанию, то это, конечно же, не коррупция. Коррупция — это только когда он переходит в российскую? Пусть предложат заморозить активы какого-нибудь европейца, работающего в американской компании. У нас всё легально, все корпоративные процедуры прозрачные, люди официально избираются в совет директоров и работают там, потому что их экспертиза необходима нашему бизнесу, — сказал он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков назвал упреки в невыгодности строительства газопровода «Северный поток — 2» и в дестабилизации энергетического рынка Европы «весьма спорными».

Строительство «Северного потока — 2» может быть невыгодно для Польши в меньшей степени, чем для Украины, потому что поляки всегда зарабатывали на транзите меньше украинцев. Но никакого ущерба Евросоюзу как союзному государству нет. Потому что это всего лишь изменение маршрута доставки газа по существующим контрактам «Газпрома», — сказал он.

По его словам, в Европе политический истеблишмент делает вид, что «Газпром» определяет, сколько газа будут покупать европейские потребители. При этом приводят такой аргумент: до сентября 2021 года «Газпром» поставлял больше газа, а потом поставки уменьшились.

Но европейцы почему-то при этом забывают, что на другом конце трубы есть покупатели. Если они не заказывают дополнительные объёмы, то и качать невозможно, — сказал Игорь Юшков.

По его словам, у «Газпрома» есть основные объёмы, которые он качает по долгосрочным контрактам, цены по ним ниже, а ещё есть те объёмы, которые компания продаёт на спотовом рынке по рыночным ценам. Американские компании ведут себя так же, но их почему-то в дестабилизации рынка не обвиняют.