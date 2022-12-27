Евро на МосБирже превысил отметку в 75 рублей, доллар — выше 70 рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Курс рубля усиливает снижение: значение евро превышает 75 рублей, доллар закрепляется выше 70 рублей, а курс юаня — выше 10 рублей, следует из данных Московской Биржи. До этого евро максимально дорожал до 75,08 рубля, юань — до 10,05 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.41 мск растет на 1,04 рубля, до 70,33 рубля, юаня — на 22 копейки, до 9,99 рубля, евро — на 1,34 рубля, до 74,89 рубля.

Экономист Владимир Григорьев ранее заявил, что ослабление курса рубля было ожидаемым из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть. Эксперт добавил, что до конца года либо после праздников произойдет коррекция курса. По его словам, на инвесторов сильно повлияло решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, в свою очередь, заявил, что главная задача ослабления рубля заключается в том, чтобы сократить бюджетный дефицит. Эксперт добавил, что этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин связал декабрьское ослабление рубля со снижением цен на нефть: по его словам, изменения скажутся на росте цен, однако курс колеблется в диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года.