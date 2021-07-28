Эрдоган заявил о намерении Турции начать добычу газа в Чёрном море

Полноценная добыча газа Турцией на новых месторождениях в Чёрном море должна начаться с 2023 года. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на чёрноморском шельфе в провинции Сакарья. Трансляцию вёл турецкий телеканал NTV.

Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения. Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам избавиться от внешней зависимости [от выполнения подобных работ]. А также газ из Чёрного моря снизит нашу зависимость от импорта топлива, — пояснил Эрдоган.

Он добавил, что горящий в прямом эфире на буровом судне «Фатих» газ добыт с глубины в сотни метров. Это уже пятая скважина, которую Турция пробурила за год в Чёрном море.

Ранее стало известно, что «Черноморнефтегаз», ведущий добычу углеводородов на шельфе возле Крымского полуострова, планирует в 2024 году начать добывать газ из метановых гейзеров, бьющих со дна Чёрного моря. Потенциал таких источников оценивается в 2 трлн кубометров газа.