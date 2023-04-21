Энергоэксперт назвал риски отключения «Газпромбанка» от SWIFT Энергоэксперт Пикин: отключение «Газпромбанка» от SWIFT приведет к экономическим проблемам в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отключение «Газпромбанка» от SWIFT в качестве очередной антироссийской санкции ударит в первую очередь по Европе, предупредил энергоэксперт Сергей Пикин. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» одним из возможных рисков он назвал проблемы с поставками газа в страны Запада. По его словам, трудностей с нефтью при этом не возникнет, так как ЕС уже отказались от нее.

«Газпромбанк» представляет собой последний мостик финансового взаимодействия между Западом и Россией. <...> Кроме газовых платежей через «Газпромбанк» идет оплата нефти, которая поставляется в Чехию, Словакию, Венгрию и через нефтепровод «Дружба», поэтому если Евросоюз введет такие санкции, пострадают многие европейские страны, — уточнил эксперт.

Пикин добавил, что в Европе должны осознавать риски такого решения. В случае принятия санкций ЕС останется без 70 млн кубометров газа в день, также будет невозможно оплатить другие контракты, в том числе по металлам. Кроме того, будут закрыты прямые рыночные отношения с Россией. Эксперт уточнил, что Запад продолжит усиливать санкционное давление, но европейские политики высказываются против жестких ограничений, которые в первую очередь навредят им самим.

Польша и страны Балтии в рамках нового пакета мер в отношении России ранее предложили отключить от SWIFT Газпромбанк или, по меньшей мере, подумать о заморозке активов банка. Также страны заявили, что ЕС должен заморозить активы стольких российских банков и финансовых учреждений, сколько возможно.