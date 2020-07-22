Эксперты рассказали, на чём экономят россияне в отпуске в 2020 году

https://static.news.ru/photo/a7ab7cb4-cbbe-11ea-9bc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Schackow/dpa/GlobalLookPress

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне сократили расходы на отдых в 2020 году на 20%.

По статистике специалистов РСТ, число туристов сократилось на 30%. Те, кто решился на отдых в этом году, уменьшили расходы на авиаперелёты, проживание и дополнительные услуги.

Статистика за июнь и июль показала, что число тех, кто взяли отпуска в эти летние месяцы, сократилось до 30% — в прошлом году в этот период отдыхало порядка 50% россиян. Пандемия, безусловно, сказалась на тратах россиян, они стараются максимально оптимизировать расходы. Больше всего экономят на перелётах, размещении и услугах, — привели слова вице-президента РСТ Юрия Барзыкина «Известия».

Однако, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), те, кто предпочитает более дорогой отдых, свои расходы не уменьшили. В РСТ отметили, что в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге зафиксирован рост спроса на четырёх- и пятизвёздочные отели.

На пиковые даты августа — взрывной спрос на пятизвёздочные гостиницы первой линии, они остаются крайне востребованными. Из-за дефицита игроки этого сегмента повысили цены в среднем на 23–27%. В Краснодарском крае таких отелей всего 45, в Крыму — 15. Для сравнения, в той же Турции — свыше 400, — пояснил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он добавил, что авиакомпании предложили пассажирам скидки от 30% до 50%. Средний чек бюджетного тура — 30 тысяч рублей, а премиального — 90 тысяч рублей.

Другой вице-президент АТОР Александр Курносов прокомментировал, что пока рано говорить о том, на чём сэкономили россияне, так как внутренний туризм только начал восстанавливаться. Однако, предварительно, он подтвердил, что российские туристы стали чаще путешествовать, экономя на перелётах, проживании и дополнительных услугах.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ планирует реализовать вариант поддержки внутреннего туризма. Предлагается компенсировать россиянам деньги, потраченные на отдых. Власти планируют выдавать компенсацию по пять тысяч рублей за каждые потраченные на отдых 25 тыс. рублей. Однако на одного человека не запланированы выплаты более 15 тысяч рублей.