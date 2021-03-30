Эксперты Saxo Bank предсказали серьёзный обвал рубля к лету

https://static.news.ru/photo/8b3cd2d8-9145-11eb-a090-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рубль может обвалиться к лету, когда доллар будет стоить 80 рублей, несмотря на рост цен на нефть. Такой сценарий прогнозируют эксперты Saxo Bank во втором квартале текущего года.

К середине 2021 года за доллар будут давать 80 рублей, а евро будет стоить до 96 рублей, утверждает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Давление на рубль будет оказывать повышенная волатильность на финансовых рынках и риск введения очередных санкций со стороны США, пояснил эксперт.

Аналитики Saxo Bank считают, что возрождение мировой экономики уже не так, как прежде, связано с банковской системой. Политики переключились на социальную стабильность, вместо финансовой.

Проще говоря, новая мантра — это печатать и тратить как можно больше денег, пока ключевые ставки и инфляция находятся на низком уровне, — считает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Он подчеркнул, что нужно задуматься о последствиях новой политики, поскольку возможен риск галопирующей инфляции.

Как писал NEWS.ru, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банк России больше не видит вариантов для смягчения денежно-кредитной политики, поскольку эти действия в дальнейшем могут привести к росту инфляции. Она подчеркнула, что в этом году политика регулятора будет достаточно мягкой, цель — восстановление российской экономики. Ожидается сохранение структурного профицита ликвидности банковского сектора, но некоторые колебания всё же возможны.