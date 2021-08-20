Эксперты предрекли снижение ключевой ставки в начале 2022 года

Ключевая ставка может снизиться в начале 2022 года, а к июню того же года этот показатель может составить 6%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков Ситибанка.



Как пояснили эксперты, сделать такой вывод позволяют июльские данные об увеличении потребительской стоимости. По их данным, цены показывают падение инфляционного давления: в июле годовая инфляция уменьшилась на 0,04%, до 6,46%, и не исключено, что в этом году показатель инфляции уже преодолел пиковые значения.



В дальнейшем инфляция продолжит снижаться: сейчас ее показатель в годовом выражении составляет 6,4%, но к концу года цифра может снизиться до 5,7%. А к июню 2022 года показатель может откатиться к 6%: замедление роста цен и инфляционных ожиданий позволит снизить риски превышения спроса над предложением, которые включены в расчет ставки ЦБ.



Ранее Банк России сообщил о снижении инфляционного давления в РФ в июне — начале июля 2021 года: в частности, замедлился прирост потребительских цен за месяц, снизились базовая инфляция и медиана месячных приростов цен. Эксперты отметили, что по итогам года инфляция в стране останется на уровне 5,7–6,2%, а недавние решения по ключевой ставке позволят вернуть годовую инфляцию к значениям от 4% до 4,5% в 2022 году. В 2023 году и далее инфляцию планируется поддерживать на уровне 4%.