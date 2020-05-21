Эксперты оценили возможность наступления в РФ «вторых 90-х»

https://static.news.ru/photo/bd3d75e4-9bbe-11ea-a86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономические сложности, вызванные последствиями распространения коронавируса, могут привести к сокращению ВВП России в 2020 году от 4–6% до 10–15%. Размер падения будет зависеть от продолжительности ограничительных мер и ситуации на рынке углеводородов.

Вариант экономической реальности, при которой в России наступят «вторые 90-е», маловероятен. Такой прогноз содержится в исследовании аналитиков международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), сообщает РИА Новости.

В зависимости от того, как будет развиваться в стране ситуация с коронавирусом, BCG выделяет три основных сценария. При первом снижение ВВП составит 4–6%, а бизнес быстро восстановится и вернётся к росту.

Аналитики BCG отдают предпочтение второму сценарию. При нём экономика потеряет 7–10%. В зависимости от уровня заболеваемости инфекцией в России время от времени будут объявляться локдауны, что приведёт к волне банкротств в малом и среднем бизнесе.

При третьем, самом жёстком сценарии, ВВП сократится на 10–15%. Карантин будет длительным и приведёт к приостановке промышленного производства и строительства, начнётся масштабный кризис ликвидности во всей экономике.

По мнению аналитиков BCG, «вторые 90-е» в Россию не вернутся, поскольку нет предпосылок структурного характера в экономике и финансовом секторе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России оказалась гораздо сильнее, чем казалось в апреле. Страна продемонстрировала большую прочность, но всё равно в период восстановления ей предстоит «долгий путь в гору». Министр отметил, что в настоящее время идут большие дискуссии по поводу того, каким будет восстановление.