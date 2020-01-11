В 2019 году Россия собрала минимальный урожай ржи за последние 50 лет. Причиной этому эксперты считают неблагоприятные погодные условия и сокращение посевных площадей. Это, в свою очередь, привело к росту цены ржаной муки.
Снижение посевных площадей связано с уменьшением внутреннего спроса. Рост отечественного производства зерновых с начала нулевых годов обеспечивался экспортным спросом, — сказал РИА Новости глава управления моделирования и прогнозирования учреждения Рудольф Булавин.
Замглавы Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, в свою очередь, отметила, что Россия вошла в сезон 2019–2020 сельхозгода с минимальными запасами ржи.
Как ранее писал NEWS.ru, запасы ржи в России оказались в неурожайном 2019 году исторически низкими в России, что повлияло на подорожание злака.
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