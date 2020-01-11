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Первый зампред Банка России Сергей Швецов объяснил, как будут выплачиваться деньги по новой пенсионной схеме. Об этом сообщила «Российская газета».

Первый зампред Банка России Сергей Швецов объяснил, как будут выплачиваться деньги по новой пенсионной схеме. Об этом сообщила «Российская газета». Он сообщил, что по новой схеме после завершения накопительной фазы...