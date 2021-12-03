Эксперт рассказал о курсе рубля на Новый год

Предпосылок для обвала рубля под Новый год не наблюдается, рассказал агентству ПРАЙМ директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. По мнению эксперта, чтобы вышел неприятный сюрприз, должно произойти потрясение уровня пандемии и падения цен нефтяных фьючерсов ниже нуля, однако это крайне редкое явление.

Мы не ждём неприятных сюрпризов от рубля под Новый год, — заявил собеседник агентства.

Кузин отметил, что россияне по привычке следят за нефтяными котировками, даже если не разбираются в рынке, связывая нефть и курс рубля к доллару США. Но эта зависимость была сломана в районе 2017 года. От нефтяной зависимости рубль избавило бюджетное правило Минфина, то есть резервная закупка валюты. Он подчеркнул, что российский рубль стал намного стабильнее.

При этом, по мнению специалиста, всегда сохраняется вероятность непредсказуемых потрясений на рынке. В настоящих условиях, чтобы упал рубль, нужно было бы ожидать потрясений на уровне пандемии и падения цен нефтяных фьючерсов ниже нуля, как это было в апреле 2020 года. Это крайне редкое явление, заключил Кузин.

Ранее аналитики заявили, что россиянам торопиться с покупкой валюты не стоит. Текущая ситуация с курсом рубля — не самое идеальное время для приобретения валюты, так как очевидных предпосылок считать такую покупку выгодным вложением просто нет. По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, спекулятивно в валюту в данный период времени лучше не лезть, но если человеку предстоит поездка за границу, то принципиальной разницы в одном-двух рублях за доллар/евро не будет. То же самое касается и формирования сбережений. Тем, кто готов приобрести валюту с желанием отложить её как минимум на десять лет, можно делать это и сейчас.