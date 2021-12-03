«Вы рубль обронили?» Что может испортить Новый год российской валюте

Декабрь — худший месяц для российской валюты. Так сложилось исторически. В декабре всегда рубль дешевеет по отношению к другим валютам. И этот год, по всей видимости, не станет исключением. Растущая инфляция, падение цен на нефть не добавляют инвесторам уверенности в завтрашнем дне. Плюс пресловутые геополитические риски. Всё вместе это давит на курс рубля, которому приходится балансировать на достигнутых уровнях. Несмотря на сказанное, аналитики не советуют торопиться с покупкой валюты.

Нефть и пандемия

Благодаря растущей нефти и общему позитиву на рынках рубль укреплялся в течение нескольких недель. Однако инфляция и падение котировок чёрного золота, к которым добавилась антироссийская риторика, быстро вернули российскую валюту «на место». Опрошенные NEWS.ru эксперты советуют не переоценивать геополитические риски, хотя и признают, что в декабре рублю точно не будет легко.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В преддверии новогодних праздников валюта традиционно дорожает из-за растущего спроса на иностранные товары и услуги. Но теперь над рублём нависли и другие факторы, главный из которых — пандемия, говорит аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов. Новый штамм коронавируса привёл к распродажам на мировых рынках. Нефть подешевела, а инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, что негативным образом сказалось на валютах развивающихся экономик, в том числе и на рубле, объясняет эксперт.

По мнению финансового аналитика, трейдера Артёма Звёздина, инвесторы не готовы упускать из своих рук прибыль, которую всё это время генерировал рынок. На фоне фиксации прибыли в рисковые активы рынки реагируют снижением и уходом в коррекцию, что, безусловно, влияет на стоимость нефти (которая уже упала на 12%) и на курс рубля в частности.

Падение рубля сейчас локально — скорее спекулятивное движение, которое, как и в случае с укреплением, столь же стремительно восстановится к былым значениям, — заключает Звёздин.

При этом эксперт советует не сбрасывать со счетов высокую инфляцию, которая сегодня находится на своём пике. На фоне роста цен можно ожидать ужесточения риторики ФРС США по итогам заседания, которое состоится 15 декабря. Это может повлечь коррекцию на фондовых рынках и, как следствие, падение рубля, полагает он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не надо ожидать от этого заседания какого-либо решения по изменению ставки, добавляет директор компании «Единый брокер» Артём Арзамасцев. Но если руководство ФРС даст понять, что обеспокоено ростом цен в США, это станет важным сигналом для рынка.

Любые намёки со стороны ФРС на то, что ужесточение денежно-кредитной политики не за горами, окажут мощную поддержку американской валюте и вызовут рост доллара к другим валютам. И рубль не будет исключением, — рассуждает Арзамасцев.

Геополитика и санкции

Геополитика не станет последним фактором влияния на рубль в декабре, причём как в одну, так и в другую сторону. Начиная с 2014 года единой динамики относительно движения курса рубля к доллару и евро нет, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Фактически через год в курсы валют вмешивалась политика, поэтому рубль то сильно падал, то относительно неплохо укреплялся. Сейчас ситуация, по большому счёту, точно такая же, — замечает Коган.

Эксперт напоминает, как благодаря дорогой нефти и относительно политической стабильности с конца октября национальная валюта укрепилась до уровня ниже 70 рублей за доллар. А потом моментально ослабла из-за новостей о назревании вооружённого конфликта в Донбассе и просела ещё больше, как только начались трения между США и ОПЕК. Аналогичную динамику показывала и пара рубль/евро, с той лишь разницей, что она была чуть более «скорректированной», потому что с начала сентября курс евро серьёзно снизился по отношению к доллару.

Несмотря на всю геополитическую напряжённость, санкции в качестве инструмента давления уже исчерпали себя, считает Андрей Маслов.

Персональные санкции не оказывают особого влияния на российскую валюту, а вводить более глобальные ограничения затратно и для Запада, — объясняет аналитик.

Переоценивать геополитические риски не стоит, соглашается Звёздин и ждёт движения куса рубля в коридоре 72–74 рубля к доллару. По мнению Арзамасцева, потенциал роста доллара к рублю до конца года ограничен уровнем 78 рублей за доллар при пессимистичном сценарии. В лучшем случае мы можем увидеть плавное укрепление российской валюты в сторону минимумов октября этого года — около 69,3 рубля за доллар. Правда, второй сценарий выглядит менее реалистично, признаёт эксперт.

Покупать уже поздно

При этом аналитики в один голос твердят: торопиться с покупкой валюты россиянам точно не стоит. Текущая ситуация с курсом рубля — не самое идеальное время для приобретения валюты, так как очевидных предпосылок считать такую покупку выгодным вложением просто нет, говорит Арзамасцев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спекулятивно в валюту в данный период времени лучше не лезть, но если человеку предстоит поездка за границу, то принципиальной разницы в одном-двух рублях за доллар/евро не будет, добавляет Коган. То же самое касается и формирования сбережений. Тем, кто готов приобрести валюту с желанием отложить её как минимум на десять лет, можно делать это и сейчас. И доллар, и евро на длительных отрезках времени всегда только растут к рублю. А с 1994 года доллар подорожал более чем в 30 раз, напоминает Коган. Тем же, кто хотел прикупить валюту «в моменте», можно уже спешить.

На данный момент покупать доллар скорее уже поздно: российская валюта вряд ли опустится и закрепится ниже уровня 76 рублей за доллар. Однако и потенциальное укрепление рубля также не принесёт критичных изменений, — рассуждает Маслов.

В любом случае, тем, у кого у кого остались «лишние» рубли, можно задуматься о том, как ими правильно распорядиться. Новогодние скидки — вещь обманчивая, замечает аналитик, но если речь не идёт о покупке недвижимости или, к примеру, автомобиля, новогодние праздники — хорошее время для того, чтобы потратить накопления на действительно нужные вещи.