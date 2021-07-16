Эксперт раскрыл причины ажиотажного спроса на автокредиты в России

Из-за нехватки электронного оборудования (чипов) на мировых заводах официальные дилеры в России не могут удовлетворить в полной мере высокий спрос граждан на покупку новых автомобилей. Такое мнение NEWS.ru высказал партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Аналитик отметил, что в настоящее время на российском автомобильном рынке наблюдается нехватка машин абсолютно всех марок. В свою очередь, ежегодное падение реальных доходов заставляет россиян всё чаще обращаться за автокредитами. Банки же стали заметно строже относиться к заёмщикам.

Финансовая безграмотность, продолжительные просрочки по кредитам привели к тому, что каждый третий россиянин получает отказ в выдаче денежных средств. Банки не хотят лишний раз рисковать, поэтому всё тщательнее изучают долговые истории клиентов, — подчеркнул он.

Моржаретто считает, что высокий спрос на машины сохранится в России как минимум до середины осени. Однако он не стал отрицать, что, возможно, крайней временной точкой сохранения повышенного интереса к машинам станет весна 2022 года.

Не справляются со сложившейся ситуацией и дилеры. Они хотят заказать у заводов как можно большее количество машин, чтобы увеличить упавшие выручки, однако из-за технической простойки автозаводов вынуждены сокращать объёмы предложения на российском рынке.

Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче автокредитов. Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) отмечают, что в прошлом месяце банки снизили уровень одобрения заявок до 36,9%. В последний раз показатели были ниже в разгар первой волны — в апреле и мае прошлого года (-27,1% и -30,7% соответственно).

Среди основных причин эксперты назвали ужесточившуюся банковскую политику — на смену попыткам любыми способами увеличить клиентскую базу пришла проверка уровня обеспеченности потенциальных заёмщиков, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.