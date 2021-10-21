Эксперт предрёк суперцикл в росте цен на нефть на мировом рынке

Эксперты предрекают новый суперцикл на энергетическом рынке, который скажется на росте цен на нефть в мире. Вполне возможно, что цена преодолеет отметку $100 за баррель, пишут «Известия».

Новый суперцикл — долговременный период увеличения цен на большинство видов сырья — вызван их ростом на энергетическом рынке. Сейчас ситуация стабилизировалась благодаря добыче сланцевого сырья в США, но в будущем американские нефтяники уже не смогут так действовать.

В ближайшее время цены продолжат расти, считает директор Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Рекордно высокие цены на природный газ делают выгодным использование мазута и дизеля в генерировании энергии.

«Это создаёт дополнительный спрос на нефть и приводит к краткосрочному росту цен. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы они могут приблизиться или достигнуть уровня $100 за баррель», — спрогнозировал ситуацию эксперт.

Ранее сообщалось, что заложенные в проект бюджета РФ на ближайшие три года прогнозы Минэкономразвития по цене нефти Счётная палата считает заниженными. По данным консенсус-прогноза Reuters, которые приводит Счётная палата, в 2022 году средняя цена нефти марки Brent ожидается на уровне $69,8 за баррель, в 2023-м — $67,4, в 2024-м — $64,5.