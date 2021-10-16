Счётная палата считает заниженными прогнозы Минэкономразвития по цене нефти

Заложенные в проект бюджета РФ на ближайшие три года прогнозы Минэкономразвития по цене нефти Счётная палата считает заниженными. Об этом сообщается в заключении контрольного ведомства на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

В целом прогнозные значения нефтяных цен в соответствии со среднесрочным прогнозом представляются заниженными даже с учётом дисконта нефтяных цен марки Urals относительно эталонных марок Brent, WTI, — сообщается в документе.

По данным консенсус-прогноза Reuters, которые приводит Счётная палата, в 2022 году средняя цена нефти марки Brent ожидается на уровне $69,8 за баррель, в 2023-м — $67,4, в 2024-м — $64,5. Марка WTI — $67, $65, $61 в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. При этом базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает стоимость марки Urals в те же годы на уровне $62,2, $58,4, $55,7 соответственно.

Основным риском для стоимости нефти до 2024 года, по прогнозам Счётной палаты, может стать избыточный рост предложения, который при длительном сохранении цен на относительно высоком уровне окажется поддержан сланцевыми производителями нефти. Также в 2021 году могут закончиться накопленные ранее запасы нефти, это отложит падение нефтяных цен из-за перенасыщения рынка.

Ранее аналитик оценил возможность роста цен на нефть до $100 за баррель.