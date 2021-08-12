Эксперт оценил перспективы введения прогрессивной шкалы налогов в России

Введение в России прогрессивной шкалы налогообложения помогло бы в обозримой перспективе сократить уровень неравенства в стране. Однако власти РФ в настоящее время не заинтересованы в таком варианте развития событий, сообщил NEWS.ru директор Института экономики и финансов Валерий Сенков.

По его словам, реализовать эту меру в ближайшее время в России будет практически невозможно. Богатые и сверхбогатые граждане с усилием будут защищать накопленное денежное имущество, а для того чтобы заставить их платить более высокие налоги, у властей нет законных ресурсов.

В России очень сложно отследить реальный уровень доходов населения: часть граждан намеренно скрывают свои накопления с целью уйти от налогообложения, другие целенаправленно уходят в теневую зону. Даже искусственному интеллекту было бы сложно справиться с такой задачей в РФ, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что большинство сверхбогатых российских бизнесменов уже давно хранят свои денежные средства в различных офшорных зонах. В результате российский бюджет недополучает миллиарды долларов.

Офшоры —​ идеальный способ уйти от налогообложения. Их настолько много в мире, что для каждой из отраслей экономики существуют свои особенные зоны. К тому же многие российские миллиардеры сменяют гражданство или заводят себе второе. Так что в РФ очень много препятствий для введения прогрессивки, — отметил Сенков.

Однако главной причиной, согласно которой в России не введут подобную шкалу налогообложения, по его мнению, остаётся сильное лобби крупного бизнеса в Госдуме и Совете Федерации. Пока там будет присутствовать крупный бизнес, ситуация точно не изменится, уверен он.

У нас очень разношёрстная Госдума. Даже в «Единой России» есть своё лобби противников прогрессивной шкалы. Представители крупного бизнеса никогда не допустят, чтобы их «грабило» государство. Поэтому уровень неравенства в стране в ближайшее время будет только увеличиваться, — заключил аналитик.

Ранее эксперты международного объединения Oxfam, Альянса по борьбе с неравенством, Института политических исследований и организации Patriotic Millionaires провели исследования и пришли к выводу, что единовременное введение 99-процентного налога на прирост доходов миллиардеров во время коронавирусной пандемии помогло бы профинансировать вакцинацию населения всего мира.

Общие сборы от налога на прирост доходов по всему миру, по мнению аналитиков, составили бы $5,4 трлн и помогли выделить дотации в $20 тысяч всем безработным. В то же время 2,7 тысячи миллиардеров всё равно останутся в плюсе на $55 млрд по сравнению с допандемийным периодом, даже после выплаты этого налога.