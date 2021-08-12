Назван эффективный способ финансирования глобальной вакцинации

Единовременное введение 99-процентного налога на прирост доходов миллиардеров во время коронавирусной пандемии помогло бы профинансировать вакцинацию населения всего мира. Об этом говорится в исследовании международного объединения Oxfam, Альянса по борьбе с неравенством, Института политических исследований и организации Patriotic Millionaires.

Отмечается, что эта мера также помогла бы выделить дотацию в $20 тысяч всем безработным. При этом общие сборы от налога на прирост доходов составили бы $5,4 трлн.

В то же время эта мера не сделает сверхбогатых людей менее обеспеченными, утверждается в исследовании. Так, по подсчётам специалистов, 2,7 тысячи миллиардеров в мире всё равно останутся в плюсе на $55 млрд по сравнению с допандемийным периодом.

При этом с начала распространения коронавирусной инфекции общее состояние миллиардеров увеличилось на 69% и составило $13,5 трлн. Отмечается, что за последние 17 месяцев их богатство выросло больше, чем за последние 15 лет.

Ранее президент России Владимир Путин призвал создать в стране прозрачный механизм распределения средств от НДФЛ. В частности, речь шла об увеличении ставки этого налога с 13% до 15% на прибыль свыше 5 млн рублей в год.