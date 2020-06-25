Путин призвал создать прозрачный механизм распределения средств от НДФЛ

https://static.news.ru/photo/d6d0cc22-b6df-11ea-a26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег, которые будут получены от налога на сверхдоход. С января 2021 года увеличивается ставка НДФЛ с 13% до 15% на прибыль свыше 5 млн рублей в год.

Повторю: потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате также внести здесь свои предложения, — приводит РИА Новости слова российского лидера, произнесённые на встрече с членами Общественной палаты.

Решение о введении «налога для богатых» Путин озвучил 23 июня, обращаясь к гражданам РФ. По словам главы государства, эта мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд рублей. Эти деньги будут направляться только на лечение детей с редкими заболеваниями.

В Московском патриархате поддержали президентское решение, писал NEWS.ru. Такую меру там назвали «нравственно оправданной» и напомнили, что РПЦ неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными — один из серьёзнейших вызовов государству и обществу.