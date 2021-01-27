Эксперт объяснил, как правильно покупать валюту

https://static.news.ru/photo/794cb448-6090-11eb-b949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях максимальной неопределённости, когда политика превалирует над экономикой, предсказать судьбу рубля становится невозможным. Лучшее решение для тех, кто планирует покупать валюту (в том числе для зарубежных поездок), — делать это постепенно и небольшими частями, рассказал NEWS.ru финансовый эксперт Ян Марчинский.

По словам эксперта, сегодня предсказывать будущее рубля — всё равно что гадать на кофейной гуще.

Ситуация максимально неопределённая. Если раньше были какие-то ярко выраженные тренды, то сейчас экономика и рынки капитала сильно оторваны друг от друга и в большей степени на всё влияют политика и новостной хайп, который то утихает, то вновь раздувается, — отметил Ян Марчинский.

На рубль будет влиять не только нефть, но во многом и ситуация в США: выпады в адрес России, кадровые назначения и так далее, и даже выход того или иного ролика с политическим подтекстом на YouTube, считает эксперт. Данную ситуацию он называет «экономикой вследствие политики».

С точки зрения экономики рубль недооценён, а с точки зрения политики ему ещё есть куда падать, — подчеркнул Марчинский.

Отдавая предпочтение доллару, эксперт в то же время признаёт, что из-за экономических фундаментальных характеристик рубль мог бы сейчас укрепиться. Но так как во главе угла находится не экономика, а политика (либо новостной хайп), спрогнозировать будущее российской валюты сегодня просто нереально.

Ни один человек на планете понятия не имеет, что будет с рублём в феврале. Мы не знаем даже, что будет с ним послезавтра, не говоря уже о более отдалённых горизонтах, — заметил Марчинский.

Самое правильное в такой ситуации — всё делать последовательно и постепенно, считает он. Очевидного тренда на укрепление или падение рубля нет, поэтому лучше покупать валюту частями. Риск потерять деньги из-за колебаний разницы валютных курсов в этом случае будет ниже.