Эксперт назвал срок запуска «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/1cd890a8-75d8-11eb-9608-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» следует ожидать не раньше сентября 2021 года. Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Так он прокомментировал данные украинской внешней разведки, которая объявила, что проект предполагается завершить к 12 июня, чтобы по сложившейся ещё во времена СССР традиции приурочить введение газопровода в строй к торжественной дате, в данном случае — к празднованию Дня России.

Юшков назвал эту информацию догадками разведывательного ведомства Украины. По его мнению, достройка «Северного потока — 2» не будет привязываться ни к какому дню календаря.

Украина пытается создать впечатление, что Россия — это наследник Советского Союза, где было принято завершать очередные стройки к какой-либо праздничной дате, — цитирует эксперта «Взгляд».

Юшков пояснил, что перед запуском «Северного потока — 2» пройдёт четыре этапа. На первой стадии необходимо полностью завершить укладку труб в водах Германии. На втором — достроить газопровод на датском участке. Третья стадия включает пусконаладочные работы — проверку компрессии, закачку в трубу буферного газа, а также ряд испытаний разных режимов работы трубопровода. И только на четвёртом этапе произойдёт коммерческий запуск проекта.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна», вопреки наложенным на неё санкциям, приступила к работе на недостроенном участке.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство финансов США внесло «Фортуну» ещё в один санкционный список.