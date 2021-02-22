Трубоукладчик «Северного потока — 2» попал под новые санкции

https://static.news.ru/photo/45536a66-753e-11eb-ba51-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки внесло занятый в строительстве «Северного потока — 2» корабль «Фортуна» ещё в один санкционный список.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин. Санкции введены также против компании «КВТ-Рус» — владельца «Фортуны». Судно и фирма уже находились под санкциями в связи с работами по укладке газопровода.

19 января администрация президента США объявила об ограничениях, накладываемых на «Фортуну» и «КВТ-Рус». Те меры были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций. Последние ограничения вводятся Минфином в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Как писал NEWS.ru, заморозить строительство «Северного потока — 2» до проведения в России парламентских выборов предложил Евросоюзу министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис.