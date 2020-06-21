Эксперт назвал причины возможного падения рубля

https://static.news.ru/photo/985d708c-b3d6-11ea-9328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рубль может в ближайшие дни упасть до минимальных мартовских значений по отношению к доллару и евро, несмотря на его умеренное укрепление на текущей неделе. Такой прогноз дал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, существуют предпосылки к возвращению курса доллара к 70,55 рубля, — прогнозирует эксперт, — а курса евро к 79,55 рубля. Падение национальной валюты может начаться уже в понедельник 22 июня.

Эксперт отметил, что что решение ЦБ РФ о понижении ключевой ставки негативно отражается на иммунитете рубля к ухудшению ситуации на рынках. Кроме того, заметное влияние на формировании курсов валют оказывают всё более сдержанные прогнозы относительно восстановления мировой экономики, сообщает «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что 19 июня торги на Московской Бирже начались с падения американской и европейской валют. Доллар подешевел к рублю на 0,5% — до 69,52 рубля, а евро на 0,4% — до 77,98 рубля.

Поддержку курсу рубля сейчас оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка, которые оцениваются примерно в 10 млрд рублей, а также конверсионные операции отечественных экспортёров в рамках налогового периода.