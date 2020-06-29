Эксперт назвал курс рубля к концу 2020 года

https://static.news.ru/photo/6cddda40-ba76-11ea-8513-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар в 2020 году может вернуться к отметке 60 рублей, так как разница между инфляцией в России и в США сокращается. Кроме того, отечественная валюта защищена от влияния сильных колебаний цены на нефть благодаря бюджетному правилу.

Об этом заявил президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук, сообщает РИА Новости.

Накопленная инфляция за период кризиса не показывает ничего выдающегося — те 4%, которые установлены таргетом, и 2%, которые наблюдаются в США — не такие вещи, которые должны фундаментально ослаблять курс, и в такой ситуации курс определяется конъюнктурой, — пояснил эксперт.

Он отметил, что курс рубля удержался во время пандемии, «не было систематического избавления» от отечественной валюты. По словам Романчука, в течение года курс 60-63 рубля за доллар возможен, но не наиболее вероятен. Его динамика показывает, что к концу 2020 года пара доллар-рубль скорее всего окажется в диапазоне 65-75 рублей за доллар.

Но принципиального значения для устойчивости рубля это не имеет. Важно, чтобы курс оставался плавающим, и не было тренда на устойчивое ослабление рубля, — указал эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приверженность так называемому бюджетному правилу была в России в последние годы важным финансовым механизмом, позволявшим освободить бездефицитный бюджет (или почти таковой), отсекать курс рубля от текущей цены на нефть (не допуская его резких скачков). Однако в последнее время в связи с текущим кризисом всё чаще можно встретить предположения о том, что правительству придётся отступить от этого правила.