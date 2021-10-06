Эксперт назвал абсурдным тезис о манипулировании ценами на газ «Газпромом»

Утверждения о том, что «Газпром» поставляет мало газа в ЕС для манипулирования ценами, абсурдны, заявил приглашённый профессор экономики энергетики в бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама. По его словам, российская компания полностью исполняет контрактные обязательства, сообщает РИА Новости.

Последняя уловка заключается в том, что 42 депутата из Европейского парламента, которые, вероятно, являются представителями Польши и стран Балтии хотят изучить, не манипулирует ли «Газпром» ценами на газ в Европе. Однако правда в том, что российский газовый гигант выполнил свои обязательства по договору перед ЕС, и никто в Европе это не оспаривает, — подчеркнул Гассан Салама.

Он напомнил, что с января по июль экспорт газа «Газпромом» в ЕС вырос на 23%. Профессор считает, что в Брюсселе могут винить только себя, если неправильно оценили газовый рынок и не заказали больше газа из России. Ещё одной ошибкой Европы Гассан Салама считает политизацию процесса строительства «Северного потока — 2».

Нынешние нападки в сторону «Газпрома» профессор назвал попыткой переложить на российскую сторону вину за возникший в Европе энергокризис.

ЕС мог бы выдать временную лицензию на эксплуатацию «Северного потока — 2», чтобы позволить ему доставлять дополнительные объёмы российского газа намного раньше, вместо того, чтобы тратить более полутора месяцев с момента его завершения, прежде чем регулятор Германии начнёт проводить испытания в рамках предварительной сдачи объекта, — уверен эксперт.

Ранее стало известно, что попытки бороться с «Северным потоком — 2» для Европы являются проигрышной позицией, поскольку она делает это себе в ущерб. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. Он подчеркнул, что внутри Евросоюза есть силы, заинтересованные в противодействии проекту, их позиция не касается технической стороны вопроса.