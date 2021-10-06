Политолог назвал поражением Европы ситуацию с «Северным потоком — 2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что попытка бороться с «Северным потоком — 2» для Европы является проигрышной позицией, поскольку она делает это себе в ущерб. Так он в интервью «Вечерней Москве» прокомментировал заявление немецкого регулятора о новых требованиях к газопроводу.

Федеральное сетевое агентство ФРГ 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии всем нормативным требованиям ЕС.

Рар подчеркнул , что внутри Евросоюза есть силы, заинтересованные в противодействии проекту, и их позиция не касается технической стороны вопроса.

Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на всё закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и домах. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком — 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зелёный свет, — отметил политолог.

Он добавил, что при этом в Европе также звучат требования оказать содействие скорому началу работы «Северного потока — 2».

Это абсурдная ситуация, — считает Рар.

По его мнению, европейские лидеры должны перестать настаивать на своей правоте, признать просчёты и «протянуть руку» России.

Ранее стало известно, что регулятор Германии пригрозил компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG «немедленным» разбирательством. Регулятор считает, что компания Nord Stream 2 AG должна передать ведомству полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при эксплуатации газопровода будут выполнены и соблюдены все предписания.