В ФРГ оператору «Северного потока — 2» пригрозили разбирательством

Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG «немедленным» разбирательством. Оно последует в случае, если оператор не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства ЕС, сообщает РИА Новости.

Регулятор считает , что поскольку технические условия для запуска «Северного потока — 2» выполнены, первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию в ближайшее время. Поэтому компания Nord Stream 2 AG должна передать ведомству полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при её эксплуатации будут выполнены и соблюдены все предписания.

Федеральное сетевое ведомство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты, — отметил собеседник агентства в ведомстве.

Ранее стало известно, что НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые может принести «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. Он добавил, что российский газопровод принесёт политические, энергетические и военные угрозы. Дуда назвал постройку «Северного потока — 2» ошибкой стратегического значения для Запада, которому следует сделать выводы из неё.