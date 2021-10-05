Президент Польши призвал НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком — 2»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые может принести «Северный поток — 2». Российский газопровод принесёт политические, энергетические и военные угрозы, отметил польский лидер на Варшавском форуме по безопасности, сообщает Polskie Radio 24.

Дуда назвал постройку «Северного потока — 2» ошибкой стратегического значения для Запада, которому следует сделать выводы из неё. По мнению польского президента, в случае запуска газопровода Россия сможет не только перекрыть поставки газа на Украину, в Словакию или пустить его в обход Польши.

Речь идёт о чём-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов, — подчеркнул Дуда.

Ранее стало известно, что запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит от здравомыслия политиков Европы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике VII созыва Павел Завальный. По его словам, ввод в строй трубопровода будет тем ближе, чем раньше в Европе откажутся от политики двойных стандартов.