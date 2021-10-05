В Госдуме рассказали, от чего зависят сроки запуска «Северного потока — 2»

Глава комитета Госдумы по энергетике VII созыва Павел Завальный заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит от здравомыслия политиков Европы. Ввод в строй трубопровода будет тем ближе, чем раньше в Европе откажутся от политики двойных стандартов, отметил он в беседе с РИА Новости.

Чем быстрее Европа откажется от политики двойных стандартов, от этой политизированности поставок энергообеспечения, энергобезопасности, тем быстрее будет запущен «Северный поток — 2», — подчеркнул Завальный.

Он также назвал сертификацию бюрократическим процессом, который можно ускорить, что позволит обеспечить поставки уже в предстоящую зиму. Газ, который пустят по «Северному потоку — 2», будет дешевле из-за более короткого маршрута, а значит, для потребителей он окажется экономически выгоднее, считает Завальный.

Ранее стало известно, что Россия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил Павел Завальный. По его словам, транзит возможен на выгодных для обеих сторон условиях. России выгодно снабжать часть европейских потребителей именно через территорию Украины, добавил Завальный.