Эксперт двумя словами оценил экономику Европы на фоне снижения курса евро Финансовый аналитик Беляев: экономика Европы находится в расплющенном состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика Европы сейчас находится в расплющенном состоянии, падение курса евро во многом связано с повреждениями на обоих участках «Северного потока», заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, бесполезно сравнивать нынешнюю европейскую экономику с 2014 годом, так как сейчас она совершенно другая по усилиям, устойчивости и перспективам развития. Ранее курс евро опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года.

Курс валюты зависит от общего состояния экономики. Если сейчас экономика Европы находится фактически в расплющенном состоянии, особенно после инцидентов на «Северном потоке» отпала всякая надежда на то, что европейцы в этом году получат удовлетворительное обеспечение энергоресурсами. Экономика Европы лишилась надежды на скорое восстановление. Такой длительный период окажет серьезное негативное [влияние], может, даже необратимые последствия, оставив ее в сильно ослабленном состоянии, — уверен Беляев.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что в краткосрочной перспективе курс рубля может продолжить укрепляться. По его словам, в октябре он может вырасти до 53 рублей за доллар и до 50 за евро, однако существуют предпосылки того, что к концу года доллар вновь вырастет до докризисных значений в 70 рублей за одну американскую единицу.