https://static.news.ru/photo/4cad17a0-3456-11ea-aa78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росздравнадзор попросил Минпромторг убрать криптографические коды проверки из маркировки медицинских изделий. В противном случае это приведёт к сокращению числа производителей. Об этом в письме министру Денису Мантурову сообщил руководитель ведомства Михаил Мурашко.

Протестировать маркировку планируется на креслах-колясках. Код, о котором идёт речь, должен состоять из двух частей — для идентификации и проверки. Первая содержит код товарной позиции в создаваемом едином каталоге товаров и уникальный код единицы товара, код проверки формируется с использованием российских криптографических технологий.

Мурашко отмечает, что в других странах медицинские изделия отслеживают при помощи стандартизованной системы уникальных идентификаторов, которая не предполагает использование криптокодов, сообщаетил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на копию письма.

В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что принимать решение по маркировке можно будет только после того, как будут проанализированы результаты эксперимента.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 июля 2020 года в России будет запрещена продажа немаркированных лекарств, а за выдачу цифровых кодов оператор станет взимать плату. Генерировать маркировочные коды и формировать национальную систему маркировки и прослеживания товаров будет Центр развития перспективных технологий. Пакет в 50% этой организации контролируют структуры Алишера Усманова, пакеты по 25% принадлежат Ростеху и «Элвис+ Групп» Александра Галицкого.