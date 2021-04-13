Экономисты предложили поменять принцип формирования бюджета РФ

Высшая школа экономики внесла два предложения, которые должны несколько изменить действующее с 2017 года правило российского бюджета, а следовательно — его формирования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад национального исследовательского университета.
Эксперты
Специалисты также полагают, что подобный подход позволит снизить зависимость российской экономики от цен на нефть.
Кроме того, экономисты призывают ввести дополнительные антикризисные меры, которые выражались бы в увеличении бюджетных трат. Главное их отличие должно заключаться в ускоренном механизме согласования.
Ранее эксперты НИУ «Высшая школа экономики» заявили, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются, писал NEWS.ru.