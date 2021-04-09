Эксперты ВШЭ оценили шансы мировой экономики выйти из кризиса

https://static.news.ru/photo/45590af2-99e2-11eb-897d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются. Об этом сообщили эксперты НИУ «Высшая школа экономики».

В своём докладе «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие», написанном совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, специалисты рассказали о перспективах восстановления экономики.

По их мнению, пока не устранены факторы, негативно влиявшие на мировую экономику в 2020 году.

Разная интенсивность карантинных ограничений и разная скорость вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, а также появление новых опасных штаммов вируса и далее будут негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок, — цитирует ТАСС экспертов.

В докладе отмечается, что риски для экономики также связаны с усилением контроля за бизнесом, получившим господдержку, и вмешательством государства в ценообразование. Кроме того, внедрение новых технологий, цифровизация могут привести к усилению попыток контролировать бизнес и встраивать его в исполнение решений «сверху вниз».

Требуется поиск механизмов устойчивого снижения административного давления, что предполагает изменение мотиваций и критериев оценки деятельности контрольных органов, — говорится в документе.

Как считают экономисты, «правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии». При этом перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий правительства, но и в значительной степени от планов и ожиданий на уровне фирм.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, в Международном валютно-финансовом комитете МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается после возникшего из-за коронавируса кризиса быстрее, чем ожидалось.