Экономист заявил, что государство должно контролировать ситуацию с ценами

На фоне резкого роста цен на сахар и другие товары государство не должно впадать в крайности, замораживая цены или полностью игнорируя ситуацию, заявил экономист Александр Дудчак. По его мнению, государство должно постоянно следить за ситуацией с ценами и регулировать рынок, пишет АБН.

Государство должно контролировать ситуацию. Сейчас контроль заключается в контроле со стороны Антимонопольной службы случаев с подорожанием сахара и ряда других товаров, нехватки которых в России не наблюдается. Подход к принятию мер требует здравого смысла, отсутствия крайностей и постоянного мониторинга ситуации, — заверил Дудчак.

При этом он подчеркнул, что речи о заморозке цен пока не идёт, государство лишь контролирует колебания показателей. По его мнению, производители и ретейлеры не должны наживаться на россиянах на фоне текущей экономической обстановки.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что в мае станет понятным, какие бренды покинули Россию, а какие лишь «временно прекратили работу». Однако товары и тех и других можно будет приобрести в обычных магазинах и позже этого срока.