Экономист рассказал, как теперь покупать товары из Европы

Экономист Егор Клопенко заявил, что в мае станет понятным, какие бренды покинули Россию, а какие лишь «временно прекратили работу». Однако товары и тех, и других можно будет приобрести в обычных магазинах и позже этого срока, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Я уверен, что многие найдут на полках большинство привычных товаров. Тому есть две причины: нежелание уходить из России и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны, — рассказал Клопенко.

Он уточнил, что подобные схемы поставок уже проработали даже крупные импортёры. Кроме того, нельзя забывать про интернет. Посредники в сети уже предлагают покупать европейский товар, оплачивая его с помощью российских карт, добавил экономист.

Ранее стало известно, что порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет повышен с €200 до €1 тысячи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года.