Экономист спрогнозировал создание новой Всемирной торговой организации

В мире появится новая Всемирная торговая организация (ВТО), без стран Запада, предположил экономист, независимый аналитик Александр Разуваев в разговоре с изданием «Слово и Дело». Она нужна для торговли, но действующую организацию Запад разрушил санкциями, считает экономист.

ВТО Запад похоронил своими санкциями. Идея-то хорошая, и я думаю, что будет альтернативная ВТО, без западных стран, куда войдём мы, Китай, Индия, Турция и ряд наших бывших среднеазиатских республик точно. Ну и потихонечку всё это будет расширяться. Для торговли это важно, — сказал Разуваев.

Он объяснил, что ВТО позволит регулировать спорные ситуации вроде искусственного занижения курса валюты. По его мнению, люди должны доверять такому арбитражу, а он будет всегда актуален, пока у стран отличается валюта.

Разуваев отметил, что Китай создавал цифровой юань и, скорее всего, процесс завершён, это может стать новой резервной валютой.

Ранее экономист Владимир Рожанковский предупредил об опасности китайских инвестиций в российский рынок. Стремление китайских партнёров инвестировать в российскую экономику стоит воспринимать с осторожностью, перед этим нужно провести работу по минимизации рисков и подготовке законодательства, считает он. При этом экономист признал, что инвестиции Китая в российскую экономику помогут заменить западные компании, покинувшие рынок РФ.