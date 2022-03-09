Экономист предупредил об опасности китайских инвестиций в российский рынок

Стремление китайских партнёров инвестировать в российскую экономику стоит воспринимать с осторожностью, перед этим нужно провести работу по минимизации рисков и подготовке законодательства, считает экономист Владимир Рожанковский. При этом он признал, что инвестиции Китая в российскую экономику помогут заменить западные компании, покинувшие рынок РФ, пишет Lenta.ru.

Здесь должен быть разработан специальный закон о максимальной доле нерезидентов на каждом конкретном предприятии. У нас этот закон уже был, он действовал. Сейчас нужно сделать примерно то же самое — с одной стороны, чтобы они были заинтересованы в участии в аукционах, а с другой стороны, чтобы на первых порах объем продаваемых пакетов, например, не превышал размера блокирующего. Нужно посмотреть, оправдывает ли себя эта ситуация — насколько китайские директора могут уживаться с российскими, — пояснил Рожанковский.

Он считает, что у России было слишком мало опыта экономического партнёрства с Китаем, поэтому перспективы сотрудничества с азиатскими коллегами пока кажутся неопределёнными. По его мнению, Пекину в первую очередь интересна российская энергетика и фармацевтика, а также космические и авиационные технологии.

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