Экономист сообщила о фиаско США в заявлении Байдена по экономике РФ

Благодаря санкциям Евросоюза и США Россия смогла обрести полную независимость от западных стран. В свою очередь Америка настолько обессилела, что выдаёт странные и непонятные заявления в адрес РФ. Об этом «Экономике сегодня» рассказала экономист Виолетта Хачатурян.

Байден сам себя пытается убедить в том, что у нас всё плохо и нестабильно. Хотя, конечно, понимает, что это не так. Его слушают американские политики и граждане США, он до них должен донести, что Россия ничего из себя не представляет, живёт очень бедно, — отмечает экономист.

На Западе считали, что введение жёстких санкций приведёт российскую экономику в упадок и страна останется без продуктов, медикаментов и прочих товаров. Однако эти действия подтолкнули Россию к развитию собственного производства и внедрению инновационных технологий, сообщила Хачатурян.

Скорее всего американского лидера печалит тот факт, что Россия ушла от полного контроля США и обрела независимость. Но это было логичным и закономерным итогом всей антирусской политики, заметила экономист.

Кроме того, на сегодняшний день именно у США самый огромный госдолг в мире, помимо прочих задолженностей, а Россия так и продолжит пользоваться нефтью, раз американской стороне так нравится об этом часто упоминать, подытожила Хачатурян.

Ранее в США назвали опасную ошибку Байдена в отношении России. Американский президент Джо Байден неправильно относится к уровню российской экономики, и это может привести к опасным последствиям.