Экономист объяснил, почему россияне вкладываются во вторичное жильё

https://static.news.ru/photo/0e582e02-1472-11eb-bcff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Независимый экономист Дмитрий Адамидов заявил, что российские потребители отреагировали на снижение цен на бывшие в употреблении квартиры по отношению к стоимости жилья на первичном рынке и бросились скупать «вторичку».

Россияне решили, что жильё на вторичном рынке недооценено, и решили «собрать недвижимость и там», отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня». Одной из возможных причин такого поведения является рост доступного финансирования. Также, вероятно, граждане опасаются вкладывать в финансовый рынок на фоне пандемии коронавируса, предположил Адамидов.

Оценивая происходящее в течение текущего года на рынке первичного жилья, можно сделать поспешный вывод, что льготная ипотека под 6,5% годовых перебила аппетит россиян ко вторичному рынку. Но это совершенно не так. Интерес зависит от объёма льготной ипотеки и длительности программы, предложенной государством, — отметил экономист.

Согласно статистическим данным из открытых источников, продажи вторичного жилья в Москве упали на 11% в период с января по сентябрь 2020 года. Однако затем этот рынок начал восстанавливаться. На фоне пандемии власти страны запустили программу доступного ипотечного кредитования. Известно, что в настоящий момент около 40% всех выданных физическим лицам кредитов составляет ипотека.

Рост покупок не сопровождается ростом доходов россиян — в стране наблюдаются две разнонаправленные тенденции, которые могут привести к образованию так называемого ипотечного пузыря. Или же россияне поймут, что не могут в дальнейшем обслуживать кредиты на квартиру, и начнут продавать жильё. Переизбыток предложения приведёт к росту стоимости недвижимости на вторичном рынке, — рассказал специалист.

Дальнейшая ситуация будет зависеть от решения властей о прекращении или продлении программы. Картина станет яснее в ближайшие несколько лет. По мнению эксперта, у россиян нет альтернативных покупке «вторички» способов сохранить сбережения.

Рублёвые инструменты не покрывают инфляцию и создают определённые риски. Поэтому не все готовы на такие вложения. Выгодным, но тоже рискованным становится и другой вариант — долларовые вложения. Несмотря на то что американская валюта подорожала на 25%, прогнозы о её дальнейшем состоянии размыты, поэтому россияне покупают квартиры, — заключил Адамидов.

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