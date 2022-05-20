Экономист рассказала, когда курс доллара достигнет «дна» Экономист Куликова: курс доллара достигнет «дна» при отметке в 48 рублей

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Дном курса доллара по отношению к российской валюте станет отметка в 48 рублей, считает экономист Татьяна Куликова. Она подчеркнула, что укрепление рубля связано с выплатами западных стран за газ, пишет «Газета.Ru».

Согласно техническому анализу, дном доллара можно считать цифру в 48 руб. Базовая основа для таких выводов — анализ графиков цен, «чартов». Сможем ли мы прийти к цифре в 48 руб. и когда мы сможем к ней прийти, сказать сложно, — пояснила Куликова.

Она назвала такой сценарий развития событий «совершенно экстремальным» и спрогнозировала его шансы на успех в ближайшее время как маловероятные. Куликова уточнила, что техническим анализом занимаются ее коллеги и брокеры. Результаты такого исследования позволяют предсказать минимальный уровень, до которого может «просесть» валюта. По мнению экономиста, в ближайшее время стоит ожидать ослабления рубля.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что Россия сейчас восстанавливает курс рубля после продолжительного кризиса 2008–2020 годов, если отечественная валюта продолжит расти и дойдет до показателей в 50–60 рублей за доллар, значительная часть цен в стране упадет. Он назвал вполне вероятным дальнейшее укрепление отечественной валюты и отметил, что западные страны попытаются противостоять этому процессу.