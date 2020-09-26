Экономист рассказал, стоит ли готовиться бизнесу к жёсткому карантину

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Эксперты оценили новый подход к расчёту прожиточного минимума и МРОТ, который был предложен Минтрудом и назван революционным. Специалисты считают, что реального улучшения благосостояния россиян ждать не стоит.

Новый подход состоит в расчёте нового показателя как 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Но дело в том, что специфика распределения граждан в РФ по уровню среднедушевых доходов и средней зарплаты...