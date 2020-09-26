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Экономист рассказал, стоит ли готовиться бизнесу к жёсткому карантину

02:42, 27 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти, по всей вероятности, не станут запрещать работать бизнесу в случае подъёма заболеваемости населения коронавирусом. Полный карантин убьёт экономику быстрее всякого коронавируса, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

Резкий рост заболевания , скорее, заставит власти применить жёсткие меры, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Что касается бизнеса, здесь ситуация обстоит по-другому.

Пока имеющиеся сигналы говорят, что жестких мер не будет. Как показал опыт, работа многих предприятий при карантине существенно затрудняется. Сейчас не стоит накладывать дополнительные издержки на бизнес, особенно на малый и средний. Главное — дать предпринимателям возможность работать, — цитирует Шибанова KP.RU.

Есть один эффективный способ избежать жёсткого карантина в стране, считает эксперт. Это соблюдение элементарных мер: ношение масок и дезинфекция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россию может ожидать многолетняя рецессия экономики, вызванная закрытием рынков, что вернёт страну в мрачные 1990-е годы. Такой прогноз предусмотрен одним из четырёх кризисных сценариев, обнародованных аналитиками международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

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