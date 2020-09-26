Экономист рассказал, стоит ли готовиться бизнесу к жёсткому карантину

https://static.news.ru/photo/e4129c60-0051-11eb-87a2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские власти, по всей вероятности, не станут запрещать работать бизнесу в случае подъёма заболеваемости населения коронавирусом. Полный карантин убьёт экономику быстрее всякого коронавируса, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
Резкий рост заболевания , скорее, заставит власти применить жёсткие меры, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Что касается бизнеса, здесь ситуация обстоит по-другому.
Пока имеющиеся сигналы говорят, что жестких мер не будет. Как показал опыт, работа многих предприятий при карантине существенно затрудняется. Сейчас не стоит накладывать дополнительные издержки на бизнес, особенно на малый и средний. Главное — дать предпринимателям возможность работать, — цитирует Шибанова KP.RU.
Есть один эффективный способ избежать жёсткого карантина в стране, считает эксперт. Это соблюдение элементарных мер: ношение масок и дезинфекция.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россию может ожидать многолетняя рецессия экономики, вызванная закрытием рынков, что вернёт страну в мрачные 1990-е годы. Такой прогноз предусмотрен одним из четырёх кризисных сценариев, обнародованных аналитиками международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).