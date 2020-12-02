Экономист рассказал, куда выгоднее переложить деньги со вклада

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Ближе всего к депозитам, с точки зрения надёжности инвестиций, находятся вложения в облигации, они имеют меньший риск снижения стоимости, рассказал NEWS.ru заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. При этом, универсального средства, которое может полностью заменить банковские депозиты, нет, отметил эксперт.

Одна из возможностей вложений — открыть индивидуальный инвестиционный счёт у брокера или крупной управляющей компании и купить простые облигации или паи фонда облигаций. Если в качестве вложений выбрать ОФЗ, можно получить около 5% доходности в рублях. Плюс при взносе в 400 тыс. рублей и при условии, что эти деньги будут храниться три года, можно вернуть часть уплаченных государству налогов в размере 52 тыс. рублей, — отметил экономист.

При этом, он рекомендует обратить внимание на комиссию, которую берут управляющие компании. Разумная комиссия за вложения в ориентированный на Россию облигационный фонд составляет не более 1% от стоимости активов.

Другая стратегия, по словам специалиста, рассчитана на более квалифицированных инвесторов. Можно открыть брокерский счёт и вложить средства в большие американские инвестиционные фонды, хорошо диверсифицированные. Это может обеспечить 5-6% годовых в валюте на среднесрочном горизонте, отмечает эксперт. Примерно такую же доходность способны принести вложения в российские биржевые фонды.

По данным ЦБ РФ, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков в конце ноября составила 4,44% годовых. По валютным депозитам ставки гораздо меньше.

Есть вариант пытаться спекулировать акциями, покупать наугад бумаги российских или зарубежных компаний, но эта стратегия не принесёт 95% начинающих инвесторов результат, заметно превышающий банковские депозиты, отмечает экономист. Инвестиции в акции- игра, в которой можно проиграть, предупреждает Александр Абрамов.

В целом, покупка российских акций и облигаций — хотя и является некой альтернативой банковским вкладам, но это рискованные вложения. Тут нет 100% гарантии сохранности, как у банковских депозитов. Здесь можно вообще не получить дохода, их стоимость за год может снизиться, — пояснил эксперт.

Также рискованными, по его словам, выглядят и другие потенциальные объекты инвестиций — недвижимость, золото, биткоины. Они могут расти в цене, а могут и падать. Это касается даже золота, ведь чем лучше будет развиваться мировая экономика, тем меньше будет стоить драгметалл. Недвижимость сейчас также сложно рассматривать как инвестиционный актив, потому что рынок жилой недвижимости в России и особенно в Москве перегрет, то есть цены завышены. Поэтому, не факт, что покупка квартиры потом может принести большой доход, предупреждает эксперт.

Экономист рекомендует желающим перевести средства с банковского депозита в другие инструменты сначала вложить лишь часть денег. И уже по прошествии времени оценить, насколько подходящим оказался выбранный способ инвестиций.