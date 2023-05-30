Экономист рассказал, когда РФ и Белоруссия создадут единый рубль Экономист Масленников: для единой валюты РФ и Белоруссии нужна интеграция финансовых систем

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Европейские санкции и украинский кризис мотивировали Россию и Белоруссию забыть экономические разногласия и двигаться в одном направлении, а вопрос о создании единой валюты упирается в интеграцию денежно-кредитных систем двух стран, считает ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников. Как он подчеркнул в беседе с ФБА «Экономика сегодня», пока этого не произойдет, такой проект будет для Москвы невыгодным.

Так, по словам эксперта, Москва и Минск не могут выработать единую позицию по созданию эмиссионного центра в Белоруссии. Финансовые власти РФ выступают категорически против этого, так как в Белоруссии бюджетные проблемы решают за счет эмиссии и девальвации национальной валюты, что для России неприемлемо.

Денежно-кредитная политика, которую проводит Белоруссия, с трудом совместима с российской. В РФ есть цели по таргетированию инфляции, бюджетное правило и плавающий курс рубля, — отметил экономист.

По его словам, логично, что Россия не хочет давать Белоруссии печатный станок. Эксперт выразил уверенность, что рано или поздно договоренность будет достигнута, но пока это противоречие не получило своего решения.

Кроме того, экономики двух стран сильно отличаются по объемам и влиянию на международный рынок, а также по работе финансовых систем, и это сдерживает интеграцию, подчеркнул Масленников.

Созданию единой валюты должно предшествовать появление единых денежно-кредитной и финансовой систем. В настоящее время такое не представляется возможным, поэтому валютный вопрос на переговорах Москвы и Минска подвешен в воздухе, — сделал вывод эксперт.

Он констатировал, что пока экономики России и Белоруссии остаются рассинхронизированными, возможностей для создания единого рубля нет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным введение единой валюты. Они договорились, что это «вопрос не сегодняшнего дня».