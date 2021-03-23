Экономист рассказал, как заставить богачей оставлять деньги в России

https://static.news.ru/photo/dfd738c0-8b90-11eb-9948-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бизнесменам должно быть невыгодно вкладываться в офшоры, тогда они начнут оставлять деньги в России. Но для этого нужно изменить налоговую систему.

На сегодня олигархи рассматривают Россию как место, где они берут свои деньги и 13% для них — это очень большой налог, считает руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташев. А за границей российские богачи готовы платить налоги, приводи т мнение эксперта URA.RU.

Чтобы изменить эту ситуацию, нужно поставить в качестве обязательного условия работу в России и наличие российской юрисдикции, а также изменить налоговую политику таким образом, дабы иметь офшорную юрисдикцию было невыгодно. Российское налогообложение должно быть безжалостным к «офшорам», — сказал специалист.

Колташев абсолютно уверен, что в стране нужно продолжить политику протекционизма. Усилить российскую экономику поможет мера, которая позволит сделать вложения в производство более выгодными, чем есть сейчас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советник президента России по климату Руслан Эдельгериев считает, что выход на первый план климатической повестки в развитых странах может привести к отказу от использования российских нефти и газа.