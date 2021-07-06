«Несправедливо»: экономист оценил систему налогов для добывающих отраслей

Необходимо совершенствовать систему налогов для добывающей отрасли. Об этом «Радио 1» рассказал заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. По его словам, сложилась несправедливая ситуация, когда один сектор платит больше, чем другой. Но при этом нельзя установить одинаковую планку для всех.

Налоговая нагрузка на отрасли добычи, на нефтегазовый сектор, по нашим оценкам — около 60% от добавленной стоимости. То есть 60% нефтегазовый сектор отдаёт государству. Это довольно много, — отметил эксперт.

Кроме того, металлургическая отрасль отдаёт государству более 15%. При этом не объясняется разница между подобным соотношением, где один сектор платит в четыре раза больше другого.

Если один сектор платит больше, чем другой, относительно своих доходов, очевидно, что это несправедливо. То, что сейчас назначим одинаково всем подряд — это не очень хорошо. Нужно более умно назначать налоги, — заключил Сальников.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу нефти на миллионы баррелей. Развитие ситуации в сфере добычи нефти говорит о том, что две страны снова стали лидерами мирового энергетического рынка.