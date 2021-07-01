Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу нефти на миллионы баррелей

Саудовская Аравия и Россия достигли определённых договорённостей в сфере добычи нефти. Согласно им, они будут постепенно увеличивать добычу в странах ОПЕК+ до конца года. Об этом пишет Bloomberg.

Развитие ситуации в этой сфере говорит о том, что две страны снова стали лидерами мирового энергетического рынка. Речь может идти о наращивании добычи в среднем на два миллиона баррелей в день. Однако детали этого соглашения пока обсуждаются, отмечается в сообщении.

Сейчас участники рынка ждут результатов переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерным сделкам. Если переговоры увенчаются успехом, то это приведёт к росту предложения на нефтяном рынке, так как произойдёт снятие ограничений на иранский экспорт.

Ранее стало известно, что ценам на нефть и курсу рубля предрекли светлое будущее. По прогнозам экспертов, цена на нефть сорта Brent в текущем году составит не ниже $68 за баррель.