Экономист предупредил, что Запад будет отказываться от российской нефти

Запад будет отказываться от российской нефти по политическим причинам, предупредил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с infox.ru. Из-за этого, по его мнению, начнёт расти скидка нефти Urals к Brent.

Вдолгую от нефти будут отказываться из-за политики, понятно, что Китая это не коснётся. Сейчас контрагенты опасаются, что могут иметь место проблемы с расчётами. И из-за этого стараются её не покупать. Спрос на наши энергоресурсы будет падать, и, соответственно, дисконт Urals к Brent будет расти. Здесь есть и экономика, я имею в виду риски в расчётах, так и политика, — сказал Разуваев.

Он добавил, что западные страны будут пытаться замещать российскую нефть любой: из Саудовской Аравии, Азербайджана, Казахстана. По его мнению, это было легко предсказать.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу отказаться от нефти и газа из России. Он добавил, что речь идёт о «продолжительном кризисе», к которому ЕС готов, а суверенитет и независимость Украины будут восстановлены.

По словам политолога Константина Калачёва, Китай будет помогать России справляться с западными санкциями, но не себе в ущерб. Главный рынок для КНР не Россия, а Соединённые Штаты Америки, отметил он.